У легкій сукні та аксесуарах кольору бронзи: королева Максима з чоловіком-королем на екскурсії в Австрії

У легкій сукні та аксесуарах кольору бронзи: королева Максима з чоловіком-королем на екскурсії в Австрії

Королева Нідерландів Максима та король Віллем-Олександр днями завершили свій візит до Австрії.

Під час третього та фінального дня свого державного візиту до країни королівська пара відвідала фортецю Шлосберг у Граці, другому за величиною місті країни. У перекладі Шлосберг означає "замкова гора". Однією з примітних будов замку є годинникова вежа Уртурм, з якої відкривається краєвид на місто. На тлі цього годинника король і королева теж зробили фото.

Королева Максима з чоловіком Віллемом-Олександром / Фото: Getty Images

Цього разу королева Максима вийшла у світ у розшитій квітковими візерунками сукні з тонкої тканини, підкресливши талію бронзовим поясом, у тон якому підібрала обруч із великою квіткою. Волосся Її Величності було розпущене і укладене локонами, а у вухах виблискували квіткові сережки. Взута Максима була в босоніжки на стійких підборах теж у відтінках бронзи.

Король Віллем-Олександр був у синьому костюмі, білій сорочці та жовтій краватці, а взутий у чорні шкіряні туфлі. Позуючи перед камерами, вони разом із королевою трималися за руки.

Королева Максима / Фото: Getty Images

Нагадаємо, під час візиту до Австрії королева Максима з'явилася на банкеті у білій сукні від Stella McCartney, а також у червоному аутфіті, в якому була першого дня на зустрічі з президентським подружжям Австрії.

Нідерландські монархи та австрійське президентське подружжя / Фото: Associated Press

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