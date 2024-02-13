У легкій сукні та кумедному капелюсі: як королева Єлизавета II подорожувала Карибськими островами

Цей кадр було зроблено 13 лютого 1966 року. Королева Єлизавета тоді зустрілася з дітьми у парку Вікторія у Кінгстауні, Сент-Вінсент, на Навітряних островах, що у британській колонії.

Одягнена того дня монархиня була у світлу сукню без рукавів, білі рукавички та кумедний капелюх з пір'ям. На грудях у неї була пришпилена брошка, на шиї улюблене намисто з трьох ниток, а у вухах перлинні сережки. Також у руках Єлизавети був букет квітів.

Королева Єлизавета II / Фото: Associated Press

За довгі роки свого 70-річного правління монархиня дуже багато подорожувала. Її чоловік принц Філіп часто супроводжував дружину у цих поїздках. До речі, лютий 1952 року став одним із найважливіших у житті Єлизавети. Коли вони з чоловіком були в Кенії, стало відомо про смерть батька Єлизавети – короля Георга VI. Це була подорож, з якої принцеса повернулася до Лондона вже в ролі королеви.

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