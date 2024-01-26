У легкій сукні та з букетом тюльпанів: принцеса Лаурентін потрапила під приціл фотографів

Дружина принца Костянтина – брата короля Віллема-Олександра – принцеса Лаурентін – під час Національного сніданку-читання в дитячому садку Карім у Дімені, почитала дітям книжку. А фотографи зазнімкували принцесу дорогою на захід.

Одягнена принцеса була в строкатій сукні довжини міді, коротке пальто та бежеві босоніжки на платформі в цятку. Її Високість зробила укладання та легкий денний макіяж, одягла великі сережки-висячки та кілька каблучок на пальці, а також зробила темний манікюр. У руках принцеса несла невеликий клатч, а на її лівій ручці була пов'язка. Мабуть, Лаурентін пошкодила зв'язки. Вона несла букет тюльпанів.

Принцеса Лаурентін / Фото: Getty Images

Тим часом її невістка королева Максима відвідала академію дизайну, куди приїхала в елегантному сірому total look і була, як завжди промениста і усміхнена.

Королева Максима / Фото: Getty Images

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