У легкій сукні та з ріжком: герцогиня Камілла на відкритті історичного фестивалю

У легкій сукні та з ріжком: герцогиня Камілла на відкритті історичного фестивалю

Усі знають, що герцогиня Корнуольська Камілла дуже любить книжки. Вчора Її Високість відкривала найбільший у Великій Британії історичний фестиваль у Вілтширі.

74-річна Камілла відкрила фестиваль та представила захід "Відкриваючи заново жінок в історії" — дискусію між письменницею Філіппою Грегорі та істориком та письменником Елісон Вейр. Під час заходу Камілла ненадовго зупинилася, щоб насолодитися ванільним ріжком із фургону з морозивом, коли герцогиню зазнімкували фотографи.

Каміла була одягнена в зелену сукню з принтом від Fiona Clare, взута в туфлі на невисоких підборах, а в руках тримала плетену сумку. Її легкий літній лук доповнювали сережки-висячки, кілька браслетів на зап'ясті та сонцезахисні окуляри.

Герцогиня Корнуольська / Фото: Getty Images

Герцогиня зазначила, що для неї було "величезним задоволенням" бути на фестивалі

"Від 2012 року ви більш ніж перевершили свою мету та стали найбільшим фестивалем у світі, присвяченим виключно історії", — сказала Камілла. Як пише Daily Mail, на запитання, кого б вона обрала, якби могла запросити будь-яку жінку з історії приєднатися до неї у вечірньому книжковому клубі, Камілла відповіла: "Я запропонувала б Єлизавету I, тому що я думаю, що вона була б дуже хорошою читачкою, а ще вона була неймовірно добре освічена, говорила п'ятьма мовами", — сказала Камілла.

Герцогиня Корнуольська / Фото: Getty Images

У нещодавньому інтерв'ю для британського Vogue герцогиня Корнуольська розповіла, що книжки посідають особливе місце у її житті та розкрила секрет їхнього із принцом Чарльзом щасливого шлюбу, у якому книжки також мають особливу роль.

Герцогиня Корнуольська та принц Чарльз / Фото: Associated Press

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