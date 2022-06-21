У легкій сукні та з ріжком: герцогиня Камілла на відкритті історичного фестивалю

Усі знають, що герцогиня Корнуольська Камілла дуже любить книжки. Вчора Її Високість відкривала найбільший у Великій Британії історичний фестиваль у Вілтширі.
74-річна Камілла відкрила фестиваль та представила захід "Відкриваючи заново жінок в історії" — дискусію між письменницею Філіппою Грегорі та істориком та письменником Елісон Вейр. Під час заходу Камілла ненадовго зупинилася, щоб насолодитися ванільним ріжком із фургону з морозивом, коли герцогиню зазнімкували фотографи.
Каміла була одягнена в зелену сукню з принтом від Fiona Clare, взута в туфлі на невисоких підборах, а в руках тримала плетену сумку. Її легкий літній лук доповнювали сережки-висячки, кілька браслетів на зап'ясті та сонцезахисні окуляри.
Герцогиня зазначила, що для неї було "величезним задоволенням" бути на фестивалі
"Від 2012 року ви більш ніж перевершили свою мету та стали найбільшим фестивалем у світі, присвяченим виключно історії", — сказала Камілла. Як пише Daily Mail, на запитання, кого б вона обрала, якби могла запросити будь-яку жінку з історії приєднатися до неї у вечірньому книжковому клубі, Камілла відповіла: "Я запропонувала б Єлизавету I, тому що я думаю, що вона була б дуже хорошою читачкою, а ще вона була неймовірно добре освічена, говорила п'ятьма мовами", — сказала Камілла.
У нещодавньому інтерв'ю для британського Vogue герцогиня Корнуольська розповіла, що книжки посідають особливе місце у її житті та розкрила секрет їхнього із принцом Чарльзом щасливого шлюбу, у якому книжки також мають особливу роль.
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