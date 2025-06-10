У легкому літньому вбранні: герцогиня Софі зачарувала образом для заходу в парку

Софі, герцогиня Единбурзька / © Getty Images

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Під час візиту Софі дізналася про розвиток парку, його вплив та про те, як він заохочує більшу кількість людей займатися велоспортом та вести активний спосіб життя.

Для цього заходу, що відбувався на свіжому повітрі, Софі не побоялася одягнути туфлі на підборах. Герцогиня обрала модель від відомого бренду Jimmy Choo, яка була виконана у кремовому відтінку. Також Софі одягла спідницю в романтичному стилі від бренду Gabriela Hearst, а також білу футболку та стильний жакет білого кольору від Prada із золотими ґудзиками.

Софі, герцогиня Единбурзька / © Getty Images

Літо для королівської родини Великої Британії почалося з безлічі заходів, які вони відвідують, але особливо багато роботи виявилося у Софі, оскільки вона побувала також на Королівській виставці квітів у Віндзорському Великому парку кількома днями раніше.

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Під час цього заходу герцогиня не лише продемонструвала красиву синю сукню у квіти від ME+EM, а й розкішний реверанс перед королем.

Софі, герцогиня Единбурзька, і король Чарльз III / © Getty Images

Софі, герцогиня Единбурзька / © Getty Images Софі, герцогиня Единбурзька / © Getty Images Герцогиня Единбурзька Софі / © Getty Images Герцогиня Единбурзька Софі / © Getty Images Софі, герцогиня Единбурзька / © Getty Images Софі, герцогиня Единбурзька / © Getty Images Софі, герцогиня Единбурзька / © Getty Images Софі, герцогиня Единбурзька / © Getty Images Софі, герцогиня Единбурзька / © Getty Images Софі, герцогиня Единбурзька / © Getty Images Софі, герцогиня Единбурзька / © Getty Images Софі, герцогиня Единбурзька / © Getty Images Софі, герцогиня Единбурзька / © Getty Images Софі, герцогиня Единбурзька / © Getty Images