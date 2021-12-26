У леопарді на службу: графиня Весекська здивувала вибором вбрання на Різдво

У леопарді на службу: графиня Весекська здивувала вибором вбрання на Різдво

Різдво з королевою Єлизаветою II цього року проводять її діти – принц Чарльз та принц Едвард із дружинами.

Вчора вранці принца Чарльза з дружиною герцогинею Каміллою було зазнімковано дорогою до каплиці Святого Георгія у Віндзорі на святкову службу.

Герцогиня Корнуольська та принц Чарльз / Associated Press

Також її ж відвідав і молодший син королеви принц Едвард із дружиною графинею Софі Вессекською та дітьми: 18-річною леді Луїзою та 14-річним Джеймсом.

Графиня Софі та принц Едвард / Getty Images

Софі Весекська мала елегантний вигляд в темно-синьому пальті, яке доповнила леопардовим капелюхом і клатчем, а також синіми туфлями-човниками із замші та на підборах. Софі також одягла сережки-кільця і розпустила волосся, а також зробила легкий денний макіяж.

Графиня Софі / Getty Images

Нагадаємо, принц Вільям та герцогиня Кетрін разом з дітьми відвідували службу в церкві Святої Марії Магдалини у Сандрінгемі.

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