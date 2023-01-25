У леопарді та в новому улюбленому пальті: королева Камілла відвідала захід у Баті

Королева-консорт Камілла відвідала Королівське товариство остеопорозу в Ратуші в Баті, в Англії.

Її Величність зустрілася з представниками громадськості у церкві Святого Киріака та посадила дерево в рамках ініціативи "Зелений навіс королеви", перш ніж відвідати місцеві магазини та поговорити з жителями.

Королева Камілла / Фото: Associated Press

Церква зберігає особливі спогади для Камілли, оскільки у травні 2006 року тут проходило весілля її дочки Лаури та Гаррі Лопеса. Принц Вільям та принц Гаррі, а також майбутня дружина Вільяма Кейт Міддлтон були серед гостей церемонії, згадує Hello!.

Раніше того ж дня Камілла провела заходи в Баті, відвідавши нещодавно відкриті офіси Королівського товариства остеопорозу (ROS), а також приєднавшись до благодійного прийому.

Королева Камілла / Фото: Associated Press

Королева Камілла / Фото: Associated Press

Королева-консорт підтримує спільноту від 1994 року та виявляє активний та особистий інтерес до підвищення поінформованості про їхню роботу. І мати, і бабуся Камілли, на жаль, померли від остеопорозу.

Королева Камілла / Фото: Associated Press

75-річна королева-консорт одягла шоколадне пальто з поясом на талії від Max Mara, в якому раніше вже з'являлася на публіці, коли на початку січня вони з королем Чарльзом відвідували службу у церкві святої Марії Магдалини у Сандрінгемі.

Королева Камілла / Фото: Associated Press

Взута королева була в чорні високі чоботи із замші на підборах, була з золотими сережками-висячками у вухах та своїми каблучками. Під пальтом виднілася леопардова блуза, а на губах був новий відтінок помади.

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