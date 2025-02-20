У леопардовій блузці та коричневому пальті: королева Камілла відвідала захід

Захід відбувся на честь 45-ї річниці Центру, благодійної організації, покликаної надавати підтримку жінкам та дітям з-поміж чорношкірих, представників меншин та етнічних груп, які постраждали від домашнього насильства, примусових шлюбів, насильства з мотивів честі та релігійних образ.

Королева Камілла / Фото: Associated Press

Королева приїхала на захід у коричневому пальті з поясом на талії, під яким була леопардова блузка, а на пальті пришпилена золота брошка. Її Величність зробила стильне укладання, макіяж і доповнила образ браслетом Van Cleef & Arpels і заручальною каблучкою на пальці.

Королева Камілла / Фото: Associated Press

Королева Камілла / Фото: Associated Press

Нагадаємо, днями королева Камілла влаштувала в Букінгемському палаці прийом для співробітників Національного театру. На захід вона прибула в елегантній темно-синій сукні, а в неї на грудях була пришпилена невелика брошка у вигляді серця.

Королева Камілла / Фото: Associated Press

Королева Камілла / Фото: Associated Press

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