У леопардовій блузці та сарафані: королева Камілла на прийомі у Букінгемському палаці

Королева Камілла повернулася до королівських обов'язків після великодніх канікул та святкування річниці весілля з королем Чарльзом III.

Камілла, як покровителька організації SafeLives, зустрілася у Букінгемському палаці з молодими представниками організації та взяла участь у дискусії. Королева Камілла є покровителькою SafeLives від 2020 року і активно підтримує національну благодійну організацію, покликану покласти край домашньому насильству.

Королева Камілла / Фото: Associated Press

Камілла з'явилася на заході у чорному сарафані та блузці в леопардовий принт від Fiona Clare та взута у високі замшеві чоботи на підборах від Russell & Bromley. У неї було фірмове укладання, денний макіяж, у вухах перлинні сережки-вісячки, а на зап'ясті годинник на шкіряному ремінці та улюблений браслет Van Cleef & Arpels.

Королева Камілла / Фото: Associated Press

Король Чарльз III, який лікується від раку, поки що не повернувся до роботи та продовжує відпочивати. Нагадаємо, подружжя провело нетривалі канікули в відокремленому місці — шотландському притулку Біркголлі.

Королева Камілла / Фото: Associated Press

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