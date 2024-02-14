У леопардовій блузці та сарафані: королева Камілла відвідала церемонію у Кларенс-гаусі

Королева Камілла вдало поєднує роботу та підтримку свого чоловіка короля Чарльза, супроводжуючи його з Сандрінгема до Лондона на лікування до клініки.

У понеділок король і королева повернулися з Норфолка до Лондона, де пізніше їх заскочили виїжджаючими з Букінгемського палацу до Кларенс-гаусу.

Королева Камілла / Фото: Associated Press

А у вівторок королева Камілла відвідала церемонію у Кларенс-гаусі, де Її Величність прийняли у почесні члени гільдії з виробництва віялів. Королева є патроном музею віял від 2008 року.

Королева Камілла / Фото: Associated Press

Каміллі подарували віяло, створене дизайнером Стюартом Парвіном, який створював сукні для королеви Єлизавети II. У своїй промові на церемонії дружина Чарльза сказала:

"Я дуже пишаюся тим, що є частиною сім'ї", і пояснила, що "нагорі" в її приватній квартирі вона має колекцію віялів.

Королева Камілла / Фото: Associated Press

Віяло, що належало прабабусі королеви Алісі Кеппел, відомої як коханка короля Едуарда VII, стало головною пам'яткою невеликої виставки віялів, пов'язаних з королівською родиною, що відбулася під час заходу.

Королева Камілла / Фото: Associated Press

Камілла з'явилася на церемонії в чорному сарафані від Fiona Clare, під який підібрала блузку в леопардовий принт і взула високі чоботи замшеві Russell & Bromley. На грудях у неї була пришпилена брошка з гірського кришталю королеви-матері Єлизавети, бабусі Чарльза. Королева зробила класичну зачіску, макіяж, одягла перлинні сережки, а на зап'ясті у неї виблискував улюблений браслет Van Cleef & Arpels.

Королева Камілла / Фото: Associated Press

До королеви приєдналася герцогиня Глостерська, її було призначено лівреєм 2005 року.

Королева Камілла / Фото: Associated Press

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