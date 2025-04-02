У леопардовій блузці та чорному сарафані: королева Камілла з'явилася біля Букінгемського палацу

Королева Камілла / © Getty Images

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Гігантська інсталяція «Яйце Гампті-Дампті» у вигляді зеленої людини є частиною художнього проєкту, що реалізується на підтримку зворушливої справи, близької серцю Камілли та короля Чарльза III.

Яйце, розписане Alice Springs, було замовлено королівським подружжям і встановлено в King’s Gallery у тіні палацу в центрі Лондона. Воно є частиною Big Egg Hunt, в межах якої понад 120 величезних скульптур яєць утворюють стежку по всьому Лондону. Проєкт повністю спрямований на допомогу Elephant Family, яку заснував покійний брат Камілли — Марк Шанд. Чарльз та Камілла є спільними покровителями організації.

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Королева Камілла була одягнена у чорний сарафан та блузку з леопардовим принтом від Fiona Clare, які носила вже багато разів, а взута у високі замшеві чоботи на підборах від Russell & Bromley. Вона мала фірмове укладання, денний макіяж, у вухах — перлинні сережки-висячки.

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Цього ж дня у Кларенс-гаусі дружина Чарльза організувала прийом для постраждалих, фахівців на передовій та прихильників на честь 21-ї річниці благодійної організації SafeLives, покровителькою якої вона є.

© Associated Press

Раніше ми розповідали, що король Чарльз також повернувся до роботи після нещодавньої госпіталізації, а королева Камілла поділилася через що злитися на чоловіка.

© Associated Press

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