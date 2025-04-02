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ТСН у соціальних мережах

Дата публікації
Категорія
Суспільство
Кількість переглядів
860
Час на прочитання
1 хв

У леопардовій блузці та чорному сарафані: королева Камілла з'явилася біля Букінгемського палацу

Королева Камілла вирушила подивитися на величезне яйце встановлене неподалік Букінгемського палацу напередодні великодніх свят.

Автор публікації
Ольга Кузьменко Ольга Кузьменко
Королева Камілла

Королева Камілла / © Getty Images

Гігантська інсталяція «Яйце Гампті-Дампті» у вигляді зеленої людини є частиною художнього проєкту, що реалізується на підтримку зворушливої справи, близької серцю Камілли та короля Чарльза III.

Яйце, розписане Alice Springs, було замовлено королівським подружжям і встановлено в King’s Gallery у тіні палацу в центрі Лондона. Воно є частиною Big Egg Hunt, в межах якої понад 120 величезних скульптур яєць утворюють стежку по всьому Лондону. Проєкт повністю спрямований на допомогу Elephant Family, яку заснував покійний брат Камілли — Марк Шанд. Чарльз та Камілла є спільними покровителями організації.

/ © Getty Images

© Getty Images

Королева Камілла була одягнена у чорний сарафан та блузку з леопардовим принтом від Fiona Clare, які носила вже багато разів, а взута у високі замшеві чоботи на підборах від Russell & Bromley. Вона мала фірмове укладання, денний макіяж, у вухах — перлинні сережки-висячки.

Цього ж дня у Кларенс-гаусі дружина Чарльза організувала прийом для постраждалих, фахівців на передовій та прихильників на честь 21-ї річниці благодійної організації SafeLives, покровителькою якої вона є.

/ © Associated Press

© Associated Press

Раніше ми розповідали, що король Чарльз також повернувся до роботи після нещодавньої госпіталізації, а королева Камілла поділилася через що злитися на чоловіка.

/ © Associated Press

© Associated Press

Королева Камілла / © Getty Images

Королева Камілла / © Getty Images

Королева Камілла / © Getty Images

Королева Камілла / © Getty Images

Королева Камілла та король Чарльз / © Associated Press

Королева Камілла та король Чарльз / © Associated Press

Королева Камілла та король Чарльз / © Getty Images

Королева Камілла та король Чарльз / © Getty Images

Королева Камілла та король Чарльз / © Getty Images

Королева Камілла та король Чарльз / © Getty Images

Королева Камілла b rjhjkm Xfhkmp / © Getty Images

Королева Камілла b rjhjkm Xfhkmp / © Getty Images

Королева Камілла / © Associated Press

Королева Камілла / © Associated Press

Королева Камілла / © Getty Images

Королева Камілла / © Getty Images

Королева Камілла / © Getty Images

Королева Камілла / © Getty Images

Королева Камілла / © Getty Images

Королева Камілла / © Getty Images

Королева Камілла, король Чарльз та імператорське подружжя Японії / © Associated Press

Королева Камілла, король Чарльз та імператорське подружжя Японії / © Associated Press

Королева Камілла / © Getty Images

Королева Камілла / © Getty Images

Королева Камілла / © Getty Images

Королева Камілла / © Getty Images

Король Чарльз III та королева Камілла / © Getty Images

Король Чарльз III та королева Камілла / © Getty Images

Королева Камілла / © Getty Images

Королева Камілла / © Getty Images

Королева Камілла / © Getty Images

Королева Камілла / © Getty Images

Королева Камілла / © Associated Press

Королева Камілла / © Associated Press

Король Чарльз та королева Камілла / © Getty Images

Король Чарльз та королева Камілла / © Getty Images

Королева Камілла / © Getty Images

Королева Камілла / © Getty Images

Король Чарльз та королева Камілла / © Getty Images

Король Чарльз та королева Камілла / © Getty Images

Дата публікації
Кількість переглядів
860
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