У леопардовій блузці та сарафані: королева Камілла відвідала літературний фестиваль

Книжки — велика пристрасть дружини короля Чарльза. Камілла любить читати і віддає цьому хобі кожну вільну хвилину.

Королева приїхала на захід у смарагдовому сарафані, під який одягла леопардову блузку Fiona Clare, яку носила багато разів, а зверху одягла чорну коротку кейпнакидку. Взута Камілла була у шкіряні туфлі-човники на підборах, а в руках тримала невелику сумку до тону.

Під час літературного фестивалю королева віддала данину поваги дамі Джиллі Купер, яка нещодавно померла, процитувавши її творіння у своїй промові.

Камілла була однією з перших, хто вшанував пам’ять Дами Джиллі після її смерті в результаті падіння минулої неділі, назвавши її «легендою» і «дивовижно дотепним і чуйним другом для мене та багатьох інших».

Нагадаємо, наприкінці вересня королева Камілла відвідала відкриття фестивалю «Читальний зал королеви» у Чатсуорт-гаусі у Бейкуеллі. «Читальний зал королеви», заснований Каміллою 2023 року, — це благодійна організація, покликана оспівувати та пропагувати читання. Тоді Її Величність з’явилася на заході у чорній сукні у трендовий білий горошок свого улюбленого фасону та від бренду Fiona Clare.