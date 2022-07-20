У леопардовій сукні Dolce & Gabbana: папараці заскочили Гелен Міррен у Римі у компанії Він Дізеля

Папараці зазнімкували Гелен Міррен під час знімань 10-ї частини франшизи "Форсаж", як відбуваються наразі у Римі.

Разом із нею на знімальному майданчику на вершині замку Святого Анджело був Він Дізель. Під час одної сцени, напевно зворушливої, Гелен ніжно тримає рукою обличчя Віна. А потім вони дивляться у далечінь.

Гелен Міррен / Фото: Getty Images

Гелен мала прекрасний вигляд. На ній була розкішна червона сукня Dolce & Gabbana з леопардовим принтом, яка чудово сиділа на її стрункій фігурі. Вартість вбрання складає 2230 доларів.

Гелен Міррен / Фото: Getty Images

Образ Міррен доповнила елегантною зачіскою, перлинним намистом і перлинними сережками-кільцями.

Дізеь був одягнений у джинсову сорочку без рукавів кольору хакі.

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До слова, режисером стрічки "Форсаж-10" мав стати ветеран франшизи Джастін Лін, але він залишив проєкт. Місце Ліна зайняв Луї Летер'є ("Перевізник").

Світова прем'єра картини заплановано на 19 травня 2023 року.

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