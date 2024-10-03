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У леопардовій сукні: королева Камілла з чоловіком королем Чарльзом на прийомі в Сент-Джеймському палаці

У леопардовій сукні: королева Камілла з чоловіком королем Чарльзом на прийомі в Сент-Джеймському палаці

Королева Камілла / Фото: Associated Press

Король Чарльз та королева Камілла влаштували прийом на честь діаспори Співдружності Сполученого Королівства напередодні зустрічі глав урядів Співдружності, яка відбудеться наприкінці цього місяця на Самоа.

На захід до Сент-Джеймського палацу королева Камілла приїхала у сукні в леопардовий принт Fiona Clare. Вона мала, як завжди останнім часом, бездоганне укладання, макіяж на обличчі, а образ доповнювали прикраси – кілька різноманітних браслетів, зокрема й новий "браслет дружби", а також її улюблений від Van Cleef & Arpels.

Королева Камілла та король Чарльз III / © Associated Press
Королева Камілла та король Чарльз III / Фото: Associated Press

Король Чарльз одягнув смугастий темно-синій костюм і був у чудовому настрої.

Королева Камілла / © Associated Press
Королева Камілла / Фото: Associated Press

Подружжя провело захід перед майбутньою поїздкою до Австралії та Самоа, яка відбудеться пізніше цього місяця. Ця тихоокеанська країна стане місцем проведення великої зустрічі лідерів країн Співдружності.

Королева Камілла / © Associated Press
Королева Камілла / Фото: Associated Press

Нагадаємо, нещодавно король Чарльз та королева Камілла з'явилися на святковому заході в Шотландії, Її Величність тоді для виходу обрала синє пальто і взяла свою улюблену сумку.

Королева Камілла та король Чарльз III / © Associated Press
Королева Камілла та король Чарльз III / Фото: Associated Press

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