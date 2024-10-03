У леопардовій сукні: королева Камілла з чоловіком королем Чарльзом на прийомі в Сент-Джеймському палаці

Король Чарльз та королева Камілла влаштували прийом на честь діаспори Співдружності Сполученого Королівства напередодні зустрічі глав урядів Співдружності, яка відбудеться наприкінці цього місяця на Самоа.
На захід до Сент-Джеймського палацу королева Камілла приїхала у сукні в леопардовий принт Fiona Clare. Вона мала, як завжди останнім часом, бездоганне укладання, макіяж на обличчі, а образ доповнювали прикраси – кілька різноманітних браслетів, зокрема й новий "браслет дружби", а також її улюблений від Van Cleef & Arpels.
Король Чарльз одягнув смугастий темно-синій костюм і був у чудовому настрої.
Подружжя провело захід перед майбутньою поїздкою до Австралії та Самоа, яка відбудеться пізніше цього місяця. Ця тихоокеанська країна стане місцем проведення великої зустрічі лідерів країн Співдружності.
Нагадаємо, нещодавно король Чарльз та королева Камілла з'явилися на святковому заході в Шотландії, Її Величність тоді для виходу обрала синє пальто і взяла свою улюблену сумку.
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