У леопардовій сукні та червоних човниках: королева Максима відвідала ділову зустріч

Королева Нідерландів Максима дуже багато часу проводить на роботі.

Буквально вчора ми розглядали дуже яскравий аутфіт Її Величності, коли вона відвідувала святкування 50-річчя фонду Fonds Kwadraat в музеї Stedelijk в Амстердамі. На зустріч королева-консорт приїхала в синьо-білому вбранні, яке складалося із блузки з довгими рукавами і білої спідниці з багатошаровою квітковою аплікацією різних кольорів і розмірів. Яскравий аутфіт Максима доповнила червоним головним убором, червоним плетеним клатчем-конвертом і шкіряними рукавичками теж червоного кольору, а також підібрала шкіряні туфлі-човники на підборах.

Королева Максима / Getty Images

А кількома днями раніше Максима відвідувала 40-ву річницю Foundation Halt в мерії в Роттердамі. Це агентство, яке організовує короткострокові заходи для запобігання та боротьби злочинності серед молоді. На цю зустріч королева приїхала в максимально закритій леопардовій сукні з довгими рукавами, до яких підібрала також червоні туфлі-човники на підборах із замші і клатч-конверт.

Королева Максима / Getty Images

Кожен свій образ королева Максима завжди доповнює красивими прикрасами. Цього разу це були сережки-підвіски відтінку марсала, годинник на чорному шкіряному ремінці і золотий браслет з каменями. Волосся вона розпустила, а в макіяжі зробила акцент на очі і губи.

Королева Максима / Getty Images

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