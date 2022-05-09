У леопардовому костюмі і з перлами: Джилл Байден зустрілася із президенткою Словаччини

У леопардовому костюмі і з перлами: Джилл Байден зустрілася із президенткою Словаччини

В межах свого чотириденного турне Європою перша леді США відвідала Президентський палац у Братиславі, де із главою держави обговорила підтримку України.

Сьогодні, 9 травня, Джилл Байден зустрілася із президенткою Словаччини Зузаною Чапутовою у Президентському палаці у Братиславі. Вони поговорили про те, як США підтримує Україну.

Пані Байден подякувала Чапутовій за те, що її країна допомагає і надає тимчасовий захист для українських біженців.

Джилл Байден і Зузана Чапутова / Associated Press

Перша леді США зауважила, що під час поїздки до Словаччини вона переконалася у тому, що Америку і цю країну об'єднує партнерство, дружба і союз спільних цінностей.

Джилл Байден і Зузана Чапутова / Associated Press

"Зокрема, це бажання надавати допомогу тим, хто її найбільше потребує. Ми підтримуємо Словаччину, бо вона підтримує український народ”, - сказала Джилл.

Джилл підписала гостьову книжку у Президентському палаці.

Джилл Байден підписала гостьову книжку / Associated Press

Для візиту перша леді обрала чорну сукню-футляр і жакет з леопардовим принтом та туфлі на шпильках. Шию вона прикрасила багатошаровим перловим намистом.

Джилл Байден і Зузана Чапутова / Associated Press

Після зустрічі із президенткою Словаччини пані Байден поїхала до аеропорту, звідки полетіла додому, до Вашингтона. На прощання вона мило помахала рукою.

Джилл Байден / Associated Press

Джилл Байден / Associated Press

Нагадаємо, Джилл Байден відвідала Румунію і Словаччину, де зустрілася із українськими біженцями - жінками та дітьми. Вона також, незважаючи на небезпеку, приїхала до України. Перша леді США в Ужгороді зустрілася з Оленою Зеленською.

Олена Зеленська і Джилл Байден / Associated Press

Читайте також: