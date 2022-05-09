У леопардовому костюмі і з перлами: Джилл Байден зустрілася із президенткою Словаччини

В межах свого чотириденного турне Європою перша леді США відвідала Президентський палац у Братиславі, де із главою держави обговорила підтримку України.
Сьогодні, 9 травня, Джилл Байден зустрілася із президенткою Словаччини Зузаною Чапутовою у Президентському палаці у Братиславі. Вони поговорили про те, як США підтримує Україну.
Пані Байден подякувала Чапутовій за те, що її країна допомагає і надає тимчасовий захист для українських біженців.
Перша леді США зауважила, що під час поїздки до Словаччини вона переконалася у тому, що Америку і цю країну об'єднує партнерство, дружба і союз спільних цінностей.
"Зокрема, це бажання надавати допомогу тим, хто її найбільше потребує. Ми підтримуємо Словаччину, бо вона підтримує український народ”, - сказала Джилл.
Джилл підписала гостьову книжку у Президентському палаці.
Для візиту перша леді обрала чорну сукню-футляр і жакет з леопардовим принтом та туфлі на шпильках. Шию вона прикрасила багатошаровим перловим намистом.
Після зустрічі із президенткою Словаччини пані Байден поїхала до аеропорту, звідки полетіла додому, до Вашингтона. На прощання вона мило помахала рукою.
Нагадаємо, Джилл Байден відвідала Румунію і Словаччину, де зустрілася із українськими біженцями - жінками та дітьми. Вона також, незважаючи на небезпеку, приїхала до України. Перша леді США в Ужгороді зустрілася з Оленою Зеленською.
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