У леопардовому кожушку з торочками: леді Амелія Віндзор сходила на вечірку

У леопардовому кожушку з торочками: леді Амелія Віндзор сходила на вечірку

В Європі вже наповну триває підготовка до різдвяних свят.

Вчора онучата двоюрідна племінниця королеви Єлизавети II – леді Амелія Віндзор, яка посідає 43 місце в лінії спадкування престолу, відвідала різдвяну вечірку Shrimps "Shrimps" у готелі George у Лондоні.

26-річна леді Амелія прийшла на паті в кожусі з леопардовим принтом зі штучного хутра та з ефектним синім оздобленням у вигляді торочок, який вона поєднала з максіспідницею зеленого кольору в дрібний білий горошок.

До образу дівчина додала кілька золотих каблучок, золотий ланцюжок на шиї та в'язаний різнокольоровий шарфик. На обличчі у Амелії був легкий макіяж, а волосся було розпущене. Взута знаменитість була у грубі шкіряні черевики.

Леді Амелія Віндзор / Getty Images

Минулого тижня Амелія відвідувала церемонію вручення нагород Fashion Awards 2021. На червону доріжку у Королівському Альберт-холі леді Амелія вийшла у сукні кольору шампань із тюлю від Sabina Bilenko.

Леді Амелія Віндзор / Associated Press

Читайте також: