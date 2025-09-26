- Дата публікації
У леопардовому луку з пікантним декольте: італійська принцеса на фешнзаході в Мілані
Італійська принцеса Марія Кароліна Бурбон-Сицилійська знову приїхала на Міланський тиждень моди.
Дівчину було зазнімковано в першому ряду показу Roberto Cavalli на Тижні моди в Мілані — вона приїхала подивитися на нову колекцію бренду сезону весна-літо 2026 року.
Марія Кароліна була одягнена у пікантне леопардове вбрання з глибоким квадратним вирізом на декольте, яке доповнила яскравою жовтою сумкою зі шкіри крокодила із золотою леопардовою ручкою, кількома золотими браслетами на зап’ясті, а також сережками-висячками.
Принцеса частково зібрала біляве волосся шпилькою ззаду, а решту — розпустила. Макіяж на її обличчі був лаконічним з акцентом на очі та губи.
Днем раніше Марія разом із сестрою побували на показі бренду Luisa Beccaria у межах показу жіночого одягу Milan Womenswear весна-літо 2026 у Мілані, де обидві з’явилися у ніжних образах.