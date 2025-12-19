- Дата публікації
-
- Категорія
- Суспільство
- Кількість переглядів
- 39
- Час на прочитання
- 1 хв
У леопардовому пальті і з гарними локонами: прессекретарка Трампа дала інтерв’ю журналістам
Керолайн Левітт обрала для своєї появи верхній одяг з анімалістичним принтом.
Прессекретарка Білого дому Керолайн Левітт дала телевізійне інтерв’ю біля Білого дому у Вашингтоні.
До журналістів вона вийшла у гламурному пальті з леопардовим принтом, з леопардовим поясом і чорною шкіряною смужкою ззаду по всій довжині. На ній також була чорна водолазка, чорні штани і чорне взуття на низькій підошві.
Аутфіт Керолайн доповнила гарною зачіскою з локонами та макіяжем із персиковим рум’янами і прозорим блиском на губах. У вухах у неї були сережки з камінням.
Нагадаємо, Керолайн Левітт з’явилася перед пресою у мінісукні з великими квітами і V-подібним декольте.