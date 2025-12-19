ТСН у соціальних мережах

Суспільство
39
1 хв

У леопардовому пальті і з гарними локонами: прессекретарка Трампа дала інтерв’ю журналістам

Керолайн Левітт обрала для своєї появи верхній одяг з анімалістичним принтом.

Аліна Онопа
Керолайн Левітт

Керолайн Левітт / © Associated Press

Прессекретарка Білого дому Керолайн Левітт дала телевізійне інтерв’ю біля Білого дому у Вашингтоні.

Керолайн Левітт / © Associated Press

Керолайн Левітт / © Associated Press

До журналістів вона вийшла у гламурному пальті з леопардовим принтом, з леопардовим поясом і чорною шкіряною смужкою ззаду по всій довжині. На ній також була чорна водолазка, чорні штани і чорне взуття на низькій підошві.

Керолайн Левітт / © Associated Press

Керолайн Левітт / © Associated Press

Керолайн Левітт / © Associated Press

Керолайн Левітт / © Associated Press

Аутфіт Керолайн доповнила гарною зачіскою з локонами та макіяжем із персиковим рум’янами і прозорим блиском на губах. У вухах у неї були сережки з камінням.

Керолайн Левітт / © Associated Press

Керолайн Левітт / © Associated Press

Нагадаємо, Керолайн Левітт з’явилася перед пресою у мінісукні з великими квітами і V-подібним декольте.

39
