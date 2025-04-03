У леопардовому пальті за пів мільйона гривень: Меланія Трамп у гламурному образі з’явилася на церемонії

Меланія Трамп / © Associated Press

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Меланія Трамп відвідала церемонію нагородження премії International Women of Courage, яка відбулася у Державному департаменті у Вашингтоні.

© Associated Press

Перша леді з’явилася там у гламурному образі. На ній було пальто А-силуету з телячої шкіри з леопардовим принтом і таким самим поясомвід американського бренду Milly Park, вартістю 12 тисяч доларів. Його дизайнерка надіслала пані Трамп як подарунок у грудні минулого року.

© Associated Press

На Меланії також було чорне вбрання і чорні замшеві туфлі-човники на шпильках.

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© Associated Press

Свій аутфіт вона завершила зачіскою з локонами, макіяжем смокі-айс і з рожевим блиском на губах, а також довгим білим манікюром.

© Associated Press

Нагадаємо, Меланія Трамп з’явилася у Капітолії у костюмі-трійці верблюжого кольору від бренду Ralph Lauren.