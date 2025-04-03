ТСН у соціальних мережах

Мова сайту
ru
en
Наживо Усі публікації Краще з YouTube Ексклюзив ТСН Україна Політика Війна Гламур Проспорт Леді Здоров’я Астрологія Відео Рецепти Економіка Київ Львів Цікавинки Популярні теги Випуски ТСН Світ Туризм Авто Наука та IT Допомога Інше Редакція

ТСН у соціальних мережах

Дата публікації
Категорія
Суспільство
Кількість переглядів
481
Час на прочитання
1 хв

У леопардовому пальті за пів мільйона гривень: Меланія Трамп у гламурному образі з’явилася на церемонії

54-річна перша леді США одягла на захід пальто з телячої шкіри від американського бренду за 12 тисяч доларів.

Автор публікації
Аліна Онопа Аліна Онопа
Меланія Трамп

Меланія Трамп / © Associated Press

Меланія Трамп відвідала церемонію нагородження премії International Women of Courage, яка відбулася у Державному департаменті у Вашингтоні.

/ © Associated Press

© Associated Press

Перша леді з’явилася там у гламурному образі. На ній було пальто А-силуету з телячої шкіри з леопардовим принтом і таким самим поясомвід американського бренду Milly Park, вартістю 12 тисяч доларів. Його дизайнерка надіслала пані Трамп як подарунок у грудні минулого року.

/ © Associated Press

© Associated Press

На Меланії також було чорне вбрання і чорні замшеві туфлі-човники на шпильках.

/ © Associated Press

© Associated Press

Свій аутфіт вона завершила зачіскою з локонами, макіяжем смокі-айс і з рожевим блиском на губах, а також довгим білим манікюром.

/ © Associated Press

© Associated Press

Нагадаємо, Меланія Трамп з’явилася у Капітолії у костюмі-трійці верблюжого кольору від бренду Ralph Lauren.

Наступна публікація

Я дозволяю TSN.UA використовувати файли cookie