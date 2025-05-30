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ТСН у соціальних мережах

Дата публікації
Категорія
Суспільство
Кількість переглядів
245
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1 хв

У ляпанцях за 900 доларів: Меган Маркл показала лук для відпочинку в саду

Герцогиня Сассекська поділилася новими знімками на сторінці свого бренду As Ever в Instagram.

Автор публікації
Фото автора: Ольга Кузьменко Ольга Кузьменко
Меган Маркл

Меган Маркл / © instagram.com/aseverofficial

На знімку, яким Меган поділилася в соцмережі, було знято вид зверху на кошик з овочами, включаючи моркву, перець і кукурудзу. А собака Міа засунула морду в кошик, щоб роздивитися, що ж там всередині, що й послужило натхненням для підпису до посту.

«Неофіційний інспектор якості сьогоднішнього ранкового врожаю з саду», — написала Маркл.

Фото Меган Маркл із саду / © instagram.com/aseverofficial

Фото Меган Маркл із саду / © instagram.com/aseverofficial

На фото також можна роздивитися взуття, в якому герцогиня прийшла до саду збирати овочі. Вона була взута в замшеві ляпанці Loro Piana. Сандалії, які продаються за ціною 920 доларів, бренд описує як «поза часом у своїй простоті, зроблені з виключно м’якої замші». Педикюр герцогині виконаний у світлому відтінку лаку.

Нагадаємо, нещодавно Меган ділилася цікавою деталлю, розповівши, як обирала імена своїм двом дітям.

Меган Маркл / © instagram.com/aseverofficial

Меган Маркл / © instagram.com/aseverofficial

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