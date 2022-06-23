У лілово-рожевому жакеті і в компанії Макрона та Шольца: очільницю Єврокомісії зазнімкували фотографи

Урсула фон дер Ляєн прибула на саміт у Брюсселі.
Лідери держав з'їхалися на саміт ЄС у Брюсселі. Саме сьогодні має вирішитися пропозиція надати Україні статус кандидата в ЄС, що є першим кроком на шляху до членства. На порядку денному саміту стоїть також застопорений процес розширення для включення країн Західних Балкан до блоку.
На саміті була присутня президентка Європейської комісії Урсула фон дер Ляєн, яку зазнімкували у компанії президента Франції Еммануеля Макрона та канцлера Німеччини Олафа Шольца. Вони щось обговорювали у цей момет.
Одягнена Ляєн була у діловий лілово-рожевий жакет без коміра, чорні прямі штани і чорні туфлі на невеликих підборах. Свій аутфіт політикиня доповнила улюбленими перловими сережками.
Нагадаємо, Урсула фон дер Ляєн на засіданні Коледжу в штаб-квартирі Єврокомісії в Брюсселі постала в образі у кольорах українського прапора - синій сорочці і жовтому жакеті. У такий спосіб вона висловила свою підтримку Україні
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