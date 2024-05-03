У лимонній блузці і перлинному намисті: Урсула фон дер Ляєн у новому діловому образі приїхала до Лівану

Президентка Європейської комісії Урсула фон дер Ляєн із робочим візитом приїхала до Лівану. В урядовому палаці в Бейруті її зустрів прем’єр-міністр Лівану Наджиб Мікаті і президент Кіпру Нікос Христодулідіс.

Урсула фон дер Ляєн / Фото: Associated Press

Урсула обрала для своєї появи діловий образ, який складався з оливково-коричневого жакета без ґудзиків, блузки лимонного відтінку і чорних штанів.

Урсула фон дер Ляєн / Фото: Associated Press

Аутфіт політикиня доповнила чорними туфлями. На шиї у неї було улюблене перлинне намисто, а у вухах – золоті сережки-цвяшки з камінням.

Урсула фон дер Ляєн / Фото: Associated Press

Нагадаємо, Урсула фон дер Ляєн у бірюзовому жакеті та з цікавим кольє на шиї виступила на саміті.

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