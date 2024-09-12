У лимонній сукні та синьому капелюсі: герцогиня Софі приїхала на вечірку в ефектному аутфіті

Герцог та герцогиня Единбурзькі зустріли гостей на вечірці у саду, яка відбулася у замку Гіллсборо у Північній Ірландії. Гості були запрошені на знак визнання їхньої роботи з надання позитивного впливу на місцеву спільноту.

59-річна Софі мала чудовий вигляд у сукні лимонного кольору від Beulah London, яку доповнювали волошково-синім пальтом від Suzannah London, темно-синім капелюхом з вуаллю від Jane Taylor та сумкою від Sophie Habsburg темно-синього кольору. Образ Софі завершила парою туфель Jimmy Choo і комплектом блискучих діамантових сережок від G Collins & Sons. Її волосся було зібране в низький пучок, а на обличчі був легкий денний макіяж.

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Принц Едвард мав елегантний вигляд у чорному костюмі, білій сорочці та світло-блакитній краватці. Королівські шанувальники, коментуючи фотографії принца і герцогині зазначили, який прекрасний образ обрала Софі для появи на публіці і, як їй пасують жовто-сині відтінки.

Нагадаємо, раніше ми показували в якому луку герцогиня Единбурзька Софі із чоловіком ходила на музичний фестиваль.

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