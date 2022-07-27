У лимонній сукні та з перлинним кольє: княгиня Шарлін відвідала будинок для людей похилого віку

Княгиня Монако Шарлін дуже рідко з'являється на публіці сольно. Але вчора вона потішила своєю появою гостей будинку для людей похилого віку.

Княгиня Шарлін відвідала резиденцію Qietüdine, щоб зустрітися з жителями та привітати керівництво. Також княгиня подарувала постояльцям резиденції подарунки, серед яких була нова сімейна фотографія княжого подружжя.

Знімки з візиту опублікували у Facebook князя Альбера II та княгині Шарлін. Їхнім автором став фотограф Ерік Мафон.

44-річна княгиня Шарлін була одягнена у лимонну сукню з короткими рукавами, на шиї у неї була тонка нитка перлів, а у вухах – перлинні сережки-цвяшки. Шарлін зробила лаконічне укладання та макіяж, а також одягла білу захисну маску на обличчя.

Нагадаємо, раніше ми розповідали, як Шарлін порушила протокол, коли прийшла до Папи Римського на аудієнцію.

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