У лимонній сукні з V-подібним декольте: прессекретарка Байдена продемонструвала яскравий образ

Прессекретарка Білого дому Карін Жан-П’єр відвідала у Єлисейському палаці державну вечерю, яку організували президент Франції Еммануель Макрон і його дружина Бріжит Макрон із нагоди офіційного візиту президентського подружжя Байденів.

Там Карін продемонструвала ефектний яскравий образ. На ній була довга плісована сукня лимонного відтінку без рукавів, з V-подібним вирізом і срібно-золотистою гумкою.

Карін Жан-П’єр / Фото: Getty Images

Вбрання вона скомбінувала з улюбленими оксамитовими бежевими туфлями на шпильках і перламутровою світло-золотистою сумкою. У руці прессекретарка тримала пудрову плюшеву куртку.

Як завжди, Жан-П’єр зробила об'ємне укладання з локонами, нафарбувала губи червоною помадою, а нігті – блискучим рожевим лаком. У вухах у неї були круглі сережки, а на руці – золотий годинник.

Нагадаємо, Карін Жан-П’єр на черговому брифінгу у Вашингтоні з'явилася у вбранні смарагдового кольору, яке складалося з блузки з баскою і рукавами три четверті, а також спідниці міді.

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