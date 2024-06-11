У лимонному кардигані й ажурній спідниці: ніжний аутфіт дружини прем'єр-міністра Великої Британії

Акшата Мурті у монохромному луку супроводжувала чоловіка на виборчому заході.

Прем'єр-міністр Великої Британії Ріші Сунак і його дружина Акшата Мурті з'явилися на оприлюдненні маніфесту загальних виборів консерваторів у Сільверстоуні.

Акшата Мурті та Ріші Сунак / Фото: Associated Press

Там Акшата постала у ніжному образі. На ній був приталений кардиган лимонного відтінку та ажурна спідниця міді, які вона скомбінувала з блідо-лавандовими лакованими туфлями на стійких підборах.

Акшата Мурті та Ріші Сунак / Фото: Associated Press

У Мурті було розпущене волосся з рівним проділом і був відсутній макіяж. Вуха вона прикрасила золотими рельєфними сережками-кільцями.

Акшата Мурті та Ріші Сунак / Фото: Associated Press

На премєрі був чорний костюм, біла сорочка і блакитна краватка.

Нагадаємо, під час офіційного візиту до Франції Акшата Мурті продемонструвала елегантний вигляд у молочно-білому жакеті з баскою та спідниці міді у дрібний принт.

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