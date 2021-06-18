У лимонному пальті та з обідком: принцеса Анна на королівських перегонах

Королівська принцеса відвідала третій день кінних перегонів Royal Ascot.
Фотографи зазнімкували 70-річну принцесу Анну в компанії колишнього чоловіка герцогині Корнуольської Ендрю Паркер-Боулза. До речі, принцеса Анна також мала стосунки з цим чоловіком в свої юні роки.
Для третього дня заходу принцеса Анна вибрала аутфіт в жовтих відтінках. На ній було лимонне пальто з високим коміром, білий обідок з жовтою квіткою і білі рукавички. На обличчі у принцеси була захисна маска, на шиї красувалося перлове намисто з трьох ниток, а на пальті була пришпилена брошка. В руках у принцеси була маленька біла сумка.
Зазначимо, третій день перегонів Royal Ascot традиційно відомий як жіночий день. Цього дня визначають володарку найцікавішого головного убору. Дами прийшли на захід в найвишуканіших капелюшках. Капелюхи цього дня бувають настільки карколомними, що їхніх власниць навіть не пускають на іподром. Такий курйоз цього року стався з гонщицею Трейсі Роуз, якій заборонили вхід через розмір її капелюха. Королівські гості в цьому "конкурсі капелюхів" участі не беруть.
Раніше, нагадаємо, принцеса Анна відвідувала іподром в Аскоті в перший день кінних перегонів.
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