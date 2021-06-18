У лимонному пальті та з обідком: принцеса Анна на королівських перегонах

Королівська принцеса відвідала третій день кінних перегонів Royal Ascot.

Фотографи зазнімкували 70-річну принцесу Анну в компанії колишнього чоловіка герцогині Корнуольської Ендрю Паркер-Боулза. До речі, принцеса Анна також мала стосунки з цим чоловіком в свої юні роки.

Принцеса Анна і Ендрю Паркер-Боулз / Associated Press

Для третього дня заходу принцеса Анна вибрала аутфіт в жовтих відтінках. На ній було лимонне пальто з високим коміром, білий обідок з жовтою квіткою і білі рукавички. На обличчі у принцеси була захисна маска, на шиї красувалося перлове намисто з трьох ниток, а на пальті була пришпилена брошка. В руках у принцеси була маленька біла сумка.

принцеса Анна / Associated Press

Також читайте Після заяви про розлучення: сина принцеси Анни заскочили за фліртом із знаменитою ведучою

Зазначимо, третій день перегонів Royal Ascot традиційно відомий як жіночий день. Цього дня визначають володарку найцікавішого головного убору. Дами прийшли на захід в найвишуканіших капелюшках. Капелюхи цього дня бувають настільки карколомними, що їхніх власниць навіть не пускають на іподром. Такий курйоз цього року стався з гонщицею Трейсі Роуз, якій заборонили вхід через розмір її капелюха. Королівські гості в цьому "конкурсі капелюхів" участі не беруть.

принцеса Анна / Getty Images

Раніше, нагадаємо, принцеса Анна відвідувала іподром в Аскоті в перший день кінних перегонів.

Читайте також: Відкриття Royal Ascot: 10 найбільш незвичайних капелюшків на королівських перегонах

Royal Ascot — 2021. Другий день. (12 фото)

Поділитись: Facebook Twitter WhatsApp Telegram Viber Email Скопіювати посилання