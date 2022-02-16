У лимонному светрі і поряд з чоловіком: Олена Зеленська показала миле селфі

Перша леді України закликали українців приєднатися до патріотичного челенджу.

Сьогодні, 16 лютого, у День єднання України президент України Володимир Зеленський і його дружина Олена Зеленська опублікували в Instagram спільний допис, у якому закликали українців приєднатися до патріотичного челенджу. Для цього потрібно зробити світлину або відео з українським прапором, додати хештег #Uaразом, позначити людину, якій хочете передати челендж, і опублікувати.

Олена і Володимир Зеленські / Instagram Олени Зеленської

На фото Олена Володимирівна постала у лимонному пухнастому светрі з ангори, з укладанням з боковим проділом і ніжним макіяжем. На Володимирі Олександровичу була сорочка із деніму. Вони мило усміхалися на камеру і тримали в руках український прапор.

"Разом відзначаємо День єднання! Великого народу великої України! Цей день - наш. Хто живе на правому й лівому берегах Дніпра. У містах і селах. Біля Карпат і териконів. На узбережжі Чорного й Азовського морів. Хто вболіває за "Динамо" або "Шахтар", а разом - за Україну. Хто відзначає Різдво, Песах або Курбан-байрам, а разом - вірять в Україну! Хто спілкується українською, кримськотатарською, російською, угорською або жестовою мовою, а разом - творять Україну не словами, а справами! Харків і Херсон. Запоріжжя й Закарпаття. Хмельницький і Кропивницький. Одеса й Миколаїв. Рівне і Файне. Житомир, Суми, Полтава. Франик і Марік. Волиняни й вінничани. Чернігів, Черкаси й Чернівці. Львів і Луганськ. Дніпро й Донецьк. Київ, Кривий Ріг і Крим. УКРАЇНА! РАЗОМ! І НАЗАВЖДИ!" – написали вони у дописі.

Нагадаємо, у лимонному светрі перша леді з'являлася на виборчій дільниці у жовтні 2020 року. Тоді його вона скомбінувала з чорними штанями і білими кросівками.

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