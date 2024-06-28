У літній сукні та еспадрильях: герцогиня Единбурзька Софі відвідала фестиваль

Після державного банкету в Букінгемському палаці на честь японського імператорського подружжя герцогиня Единбурзька вирушила на сільськогосподарський фестиваль.

59-річна герцогиня Софі як почесна президентка організації LEAF відвідала сільськогосподарський фестиваль Groundswell на фермі Lannock Manor Farm у Гітчині.

Герцогиня Единбурзька з'явилася на заході у сукні-міді у дрібний принт і з поясом на талії, доповнивши її жакетом Eleventy Milano та світлими еспадрильями Penelope Chilvers на платформі.

Герцогиня Единбурзька Софі / Фото: Getty Images

Софі зібрала волосся в низький пучок, зробила легкий денний макіяж і одягла мініатюрні золоті сережки та підвіску на ланцюжку.

Нагадаємо, на банкеті герцогиня Единбурзька з'явилася в сукні пляшкового кольору та в улюбленій тіарі принцеси Уельської.

Герцогиня Единбурзька Софі на прийомі в Букінгемському палаці на честь імператора Нарухіто та імператриці Масако / Фото: Getty Images

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