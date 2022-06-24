У літній сукні та еспадрильях: герцогиня Кембриджська несподівано зіграла у футбол

У літній сукні та еспадрильях: герцогиня Кембриджська несподівано зіграла у футбол

Герцогиня Кейт учора разом із чоловіком Вільямом весело провела час під час святкування Дня графства Кембриджшир.

Саме в Кембриджширі в Музеї Фіцуїльяма було представлено перший спільний портрет пари, про який ми раніше вже розповідали.

Також королівська пара відвідала святкові заходи. Герцогиня Кетрін, одягнена у легку сукню від LK Bennett (модель називається Madison) та бежевих еспадрильях на платформі навіть зіграла у футбол.

Кейт та Вільям / Фото: Associated Press

У юні роки Кейт Міддлтон активно займалася спортом, іноді, коли випадає така нагода, Кетрін демонструє свої спортивні навички на публічних заходах.

Кейт та Вільям / Фото: Associated Press

Кейт та Вільям / Фото: Associated Press

Кейт та Вільям / Фото: Associated Press

Окрім розважальних заходів та дегустації пива, пара відвідала дитячі госпіси Східної Англії (EACH) у Мілтоні та благодійний фонд Jimmy's, де дізналися про роботу, яку організація робить, щоб допомогти безпритульним. На фото пара зазнімкована з Імоном Келлі.

Герцогиня Кейт / Фото: Associated Press

Кейт та Вільям / Фото: Associated Press

Кейт та Вільям / Фото: Associated Press

Кейт та Вільям / Фото: Associated Press

Перед відвідинами Мілтонської філії дитячих Госпісів Східної Англії (EACH), яку відкрила принцеса Діана 1989 року, герцогині Кетрін подарували букет квітів. Кейт опікується EACH протягом 10 років. Перед тим, як увійти до госпісу, Кетрін та Вільям одягли маски.

Герцогиня Кейт / Фото: Associated Press

Кейт та Вільям / Фото: Associated Press

Там Кембриджські зустрілися трьома сім'ями, які користуються послугами благодійної організації.

Кейт та Вільям / Фото: Associated Press

Пара також взяла участь у невеликій артсесії, де перед ними було розкладено полотно з відбитками долонь. Кейт сиділа з восьмирічною дівчинкою на ім'я Віллоу Бамбер, яка страждає на важке неврологічне захворювання, яке називається хворобою Лі. Герцогиня запропонувала дівчинці розмалювати їй руку, і коли вона невпевнено почала, Кейт сказала: "Не соромся".

Кейт та Віллоу / Фото: Associated Press

Поїздка пройшла дуже насичено. Нагадаємо, 21 червня принц Вільям відсвяткував 40-річний ювілей.

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