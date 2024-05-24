У літній сукні та нюдових човниках: новий вихід королеви Максими на Філіппінах

Максима відвідала Університет Атенео, де їй розповіли про співпрацю між університетом та некомерційною організацією Co-Develop on the Digital Public Infrastructure у Манілі.

Королева Максима відвідує Філіппіни як спеціальний захисник генерального секретаря ООН з інклюзивного фінансування розвитку.

Цього разу Її Величність з'явилася на публіці у сукні довжини до колін з короткими рукавами, яку поєднувала з нюдовими туфлями-човниками на підборах та клатчем-конвертом.

Королева Максима / Фото: Getty Images

У Максими було розпущене волосся, на обличчі легкий денний макіяж, а у вухах яскраві сережки, також королева одягла безліч різних браслетів і годинник на зап'ястя, а в неї на пальці виблискувала велика каблучка. Манікюр Максими був зроблений світлим лаком.

Нагадаємо, раніше ми показували вам кілька інших образів королеви з цієї поїздки, зокрема й лук, в якому Максима з'явилася в аеропорту.

Королева Максима / Фото: Getty Images

Королева Максима / Фото: Getty Images

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