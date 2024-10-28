У ліжку з Уельськими: принц Вільям несподівано розсекретив, кого вони з Кейт беруть у свою постіль

У пари є троє дітей, і собака Орла і комусь із цієї четвірки безперечно пощастило.

Під час нещодавнього візиту до Корнуолла принц Вільям поспілкувався з місцевою мешканкою Луїзою Гарланд і зізнався, що його собака спить з ним і Кейт ночами в одному ліжку. Жінка, яка прийшла на зустріч з Вільямом зі своїм собакою, дізналася від спадкоємця престолу, що собака Уельських, Орла, спить з королівським подружжям, пише журнал Hello!.

Принц Вільям із собакою / Фото: Getty Images

Орла була подарунком Вільяму та Кейт від брата принцеси – Джеймса Міддлтона 2020 року. Вони прийняли кокер-спаніеля Орлу у свою сім'ю після того, як у листопаді 2020 року оголосили в Instagram про смерть свого собаки Лупо, який також був подарунком від брата Кейт на їхнє весілля.

Королівські шанувальники могли побачити Орлу в нещодавньому відео принцеси Уельської, опублікованому, коли Кейт повідомила світові новину про те, що завершила курс профілактичної хіміотерапії. Кокер-спаніель лежав на ковдрі для пікніка на пляжі з Вільямом і Кейт.

Принцеса Кейт із собакою Орлою / Фото: Getty Images

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