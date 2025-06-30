- Дата публікації
-
- Категорія
- Суспільство
- Кількість переглядів
- 1399
- Час на прочитання
- 1 хв
У лляній сорочці і з капелюхом за спиною: Меган Маркл поділилася фото з саду
Меган Маркл насолоджується тим, що може вести свій блог у Instagram і ділитися з публікою лише тими кадрами, які сама хоче показати.
Про це герцогиня Сассекськая вже неодноразово говорила публічно.
Днями 43-річна Меган поділилася фотографією в саду в Instagram-акаунті свого лайфстайл-бренду As ever.
«Плани на вихідні: вибрати, перекусити, повторити 🍑», — як завжди, підписала вона знімок.
Одягнена Меган у те саме кремове вбрання, яке вона носила на іншому знімку Instagram від суботи, опублікованому в її основному особистому акаунті. Образ складався з кремової лляної сорочки на ґудзиках, білих шорт, крислатого капелюха від сонця, коричневих сандалів і золотих браслетів на зап’ясті. Меган ходила пляжем під музику Вілла Сміта і хіта діджея Jazzy Jeff 1991 року «Summertime».