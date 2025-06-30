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ТСН у соціальних мережах

Дата публікації
Категорія
Суспільство
Кількість переглядів
1399
Час на прочитання
1 хв

У лляній сорочці і з капелюхом за спиною: Меган Маркл поділилася фото з саду

Меган Маркл насолоджується тим, що може вести свій блог у Instagram і ділитися з публікою лише тими кадрами, які сама хоче показати.

Автор публікації
Фото автора: Ольга Кузьменко Ольга Кузьменко
Меган Маркл

Меган Маркл / © Instagram Меган Маркл

Про це герцогиня Сассекськая вже неодноразово говорила публічно.

Днями 43-річна Меган поділилася фотографією в саду в Instagram-акаунті свого лайфстайл-бренду As ever.

Меган Маркл / © Instagram Меган Маркл

Меган Маркл / © Instagram Меган Маркл

«Плани на вихідні: вибрати, перекусити, повторити 🍑», — як завжди, підписала вона знімок.

Одягнена Меган у те саме кремове вбрання, яке вона носила на іншому знімку Instagram від суботи, опублікованому в її основному особистому акаунті. Образ складався з кремової лляної сорочки на ґудзиках, білих шорт, крислатого капелюха від сонця, коричневих сандалів і золотих браслетів на зап’ясті. Меган ходила пляжем під музику Вілла Сміта і хіта діджея Jazzy Jeff 1991 року «Summertime».

Меган Маркл / © Instagram Меган Маркл

Меган Маркл / © Instagram Меган Маркл

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