У лляній сорочці і з капелюхом за спиною: Меган Маркл поділилася фото з саду

Меган Маркл / © Instagram Меган Маркл

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Про це герцогиня Сассекськая вже неодноразово говорила публічно.

Днями 43-річна Меган поділилася фотографією в саду в Instagram-акаунті свого лайфстайл-бренду As ever.

Меган Маркл / © Instagram Меган Маркл

«Плани на вихідні: вибрати, перекусити, повторити 🍑», — як завжди, підписала вона знімок.

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Одягнена Меган у те саме кремове вбрання, яке вона носила на іншому знімку Instagram від суботи, опублікованому в її основному особистому акаунті. Образ складався з кремової лляної сорочки на ґудзиках, білих шорт, крислатого капелюха від сонця, коричневих сандалів і золотих браслетів на зап’ясті. Меган ходила пляжем під музику Вілла Сміта і хіта діджея Jazzy Jeff 1991 року «Summertime».

Меган Маркл / © Instagram Меган Маркл