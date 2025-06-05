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У лляному костюмі від Mango: королева Летиція дебютувала у стильному та бюджетному літньому вбранні
Королева Іспанії Летиція головувала 5 червня на щорічному засіданні ради Residencia de Estudiantes у Мадриді.
Коли Її Величність прямувала на цей захід, то привернула загальну увагу, оскільки знову мала надзвичайний вигляд.
52-річна королева Летиція одягла стильне, зручне і яскраве вбрання в стилі «леді-бос» — костюм з двобортним жакетом і штанами. Це вбрання насиченого смарагдового кольору було від бренду Mango і досить бюджетним, оскільки ціна жакету 79,99 євро, а штанів — 49,99 євро.
Цей стильний костюм із натуральної тканини Летиція поєднала із чорними туфлями з ремінцями, які були від бренду Sézane. І щоб завершити цей образ, королева одягла золоті сережки від Sure Jewels, які були стильними, сучасними та добре поєднувалися з костюмом.
Подібний діловий, але сучасний лук, королева Іспанії вибирає не вперше. Днем раніше вона вийшла на публіку в стильному костюмі від Bleis, який носила в поєднанні з білою блузою і лоферами Massimo Dutti.