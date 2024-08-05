У лляній сорочці та білих штанях: королеву Мері в обіймах із чоловіком-королем заскочили в Парижі

Король та королева Данії провели ще один день на Олімпіаді в Парижі.

Король Фредерік X та королева Мері були присутні на півфінальному матчі чоловічого тенісу між Карлосом Алькарасом з Іспанії та Феліксом Оже Альясімом із Канади у сьомий день Олімпійських ігор 2024 року в Парижі на стадіоні Ролан-Гаррос.

Одягнена королева була в блакитну лляну сорочку від Bagutta, білі штани Rabens Saloner, у неї через плече висіла сумка Сhloe, а взута вона була в сандалі Hermes. Також у руках у Мері був віяло та капелюх Canopy та сині окуляри Gucci на обличчі. Її образ традиційно доповнювали прикраси — намисто Halberstadtdk з 18-каратного золота з ініціалом її чоловіка "F", намисто з літерою "М" Dulong Fine Jewelry та тенісний браслет Dulong Fine Jewelry, а також браслет Esme Dulong Fine Jewel.

Король Фредерік X та королева Мері / Фото: Getty Images

Король Фредерік одягнув білу футболку-поло та сині джинси, а взутий був у шкіряні бежеві кросівки. Подружжя позувало фотографам, стоячи обійнявшись.

Раніше ми показували кілька інших образів королеви Мері з Олімпіади. Вона відвідала не один день змагань, підтримуючи данську збірну.

Королева Мері / Фото: Getty Images

Королева Мері / Фото: Getty Images

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