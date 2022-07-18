У лляній сукні та з парасолькою: герцогиня Камілла з чоловіком Чарльзом у рекордно спекотний день приїхали до Корнуолла

Тільки вчора герцогиня Корнуольська відсвяткувала свій 75-річний ювілей, а сьогодні виконує королівські обов'язки.
Вчора публіці показали нові портретні знімки герцогині Камілли, авторства королівського фотографа Кріса Джексона.
Сьогодні Камілла та її чоловік принц Чарльз прибули до рибальського села Маузхол, що у графстві Корнуолл. Королівське подружжя перебуває з триденним візитом у південно-західному регіоні, щоб відсвяткувати 70-річчя принца Уельського як герцога Корнуольського.
На знімках герцогиня Корнуольська зображена з прапором Святого Георгія і мило спілкувалася з людьми, які прийшли побачитися з королівською парою.
Камілла мала чудовий вигляд у блакитній сукні-сорочці з льону і взута в руді шкіряні туфлі на підборах. На ній окуляри від сонця в черепаховій оправі, а в руках парасолька від сонця. Декілька золотих прикрас у вигляді браслетів та ланцюжка з кулонами доповнюють її образ. Також у герцогині гарне укладання.
Принц Уельський одягнений у світло-сірий костюм у тонку смужку, світлу сорочку та смугасту краватку. На піджаку у принца бузкова квітка. Найближчими днями ми побачимо ще кілька виходів цієї пари. Майбутні король і королева-консорт вибрали слушний час, щоб відвідати британське узбережжя, оскільки країна перебуває в лещатах рекордно високих температур.
Нагадаємо, раніше ми писали про те, чому герцогиня Камілла ось уже 40 років не змінювала зачіску.
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