У лляній сукні та з парасолькою: герцогиня Камілла з чоловіком Чарльзом у рекордно спекотний день приїхали до Корнуолла

Вчора публіці показали нові портретні знімки герцогині Камілли, авторства королівського фотографа Кріса Джексона.

Сьогодні Камілла та її чоловік принц Чарльз прибули до рибальського села Маузхол, що у графстві Корнуолл. Королівське подружжя перебуває з триденним візитом у південно-західному регіоні, щоб відсвяткувати 70-річчя принца Уельського як герцога Корнуольського.

На знімках герцогиня Корнуольська зображена з прапором Святого Георгія і мило спілкувалася з людьми, які прийшли побачитися з королівською парою.

Герцогиня Камілла / Фото: Getty Images

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Камілла мала чудовий вигляд у блакитній сукні-сорочці з льону і взута в руді шкіряні туфлі на підборах. На ній окуляри від сонця в черепаховій оправі, а в руках парасолька від сонця. Декілька золотих прикрас у вигляді браслетів та ланцюжка з кулонами доповнюють її образ. Також у герцогині гарне укладання.

Принц Уельський одягнений у світло-сірий костюм у тонку смужку, світлу сорочку та смугасту краватку. На піджаку у принца бузкова квітка. Найближчими днями ми побачимо ще кілька виходів цієї пари. Майбутні король і королева-консорт вибрали слушний час, щоб відвідати британське узбережжя, оскільки країна перебуває в лещатах рекордно високих температур.

Герцогиня Камілла та принц Чарльз / Фото: Getty Images

Нагадаємо, раніше ми писали про те, чому герцогиня Камілла ось уже 40 років не змінювала зачіску.

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