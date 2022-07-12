У лляному костюмі та еспадрильях: королева Летиція знову в масці з'явилася на публіці

Королева Іспанії Летиція деякий час не з'являлася на публіці, оскільки хворіла на коронавірус. Сьогодні Її Величність вже повернулася до виконання своїх королівських обов'язків.

Сьогодні королева брала участь у п'ятій щорічній конференції "Інформаційне лікування інвалідів у ЗМІ" на стадіоні Валлеермосо у Мадриді.

Королева Летиція / Фото: Getty Images

Мати двох дітей мала стильний вигляд у блідо-блакитному лляному костюмі та білій блузці з не дуже глибоким V-подібним декольте. Взута Летиція була у бежеві еспадрильї на застібках-ремінцях.

Також Летиція була в захисній масці на обличчі, оскільки нещодавно тільки одужала від COVID-19. Її Величність розпустила волосся, зробила денний макіяж та одягла невеликі золоті сережки та улюблену каблучку Karen Hallam – подарунок від дочок.

Королева Летиція / Фото: Getty Images

Королева Летиція дала позитивний результат на COVID-19 на початку цього місяця після того, як у неї з'явилися легкі симптоми. До цього королева мала кілька напружених тижнів. Зокрема зустрічі із світовими лідерами в Мадриді на саміті НАТО.

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