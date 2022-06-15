У лляному жакеті та джинсах-кльош: данська кронпринцеса Мері відвідала спортшколу

Данська кронпринцеса Мері здійснила візит разом із Фондом Мері до спортивної школи-інтернату Хаслев, в Данії.

Візит кронпринцеси є частиною проєкту Mary Foundations ME&WE для дітей зі шкіл-інтернатів, метою якого є запобігання невдалому розвитку учнів та розвитку їхніх соціальних навичок.

Кронпринцеса Мері / Фото: Getty Images

Під час візиту спадкова принцеса Мері обговорила з дітьми самотність, моббінг (форма психологічного насильства у вигляді цькування у колективі), невпевненість у собі на прикладі конкретних вправ та занять проєктів WE&ME.

На зустріч данська кронпринцеса приїхала у синій кофті та синіх штанях-кльош, а також у світлому лляному жакеті та шкіряних балетках. У Мері було просте укладання та денний макіяж, а з прикрас – золоті сережки-кільця та кілька каблучок на пальцях. Принцеса мала просто чудовий вигляд, у лютому 2022 року Мері, нагадаємо, відсвяткувала свій 50-річний ювілей.

Кронпринцеса Мері / Фото: Getty Images

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