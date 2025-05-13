У льняному костюмі та білій блузі: королева Летиція приїхала до палацу в діловому луку

Королева Летиція / © Getty Images

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Захід відбувся у палаці Сарсуела. Королева зустрілася з підписантами Державного пакту «Захист дітей і підлітків у цифровому середовищі».

Королева Летиція / © Getty Images

Для появи на публіці королева обрала світлий діловий льняний штанний костюм кольору екрю, який складався з вільного двобортного блейзера і широких штанів, доповнивши його туфлями-човниками нюдового кольору. Під жакет Летиція одягла білу блузку, розпустила волосся і зробила легкий макіяж, у вухах у неї були золоті сережки-краплі від іспанського бренду PDPAOLA та каблучка Coreterno на пальці, яка стала її улюбленою прикрасою.

Королева Летиція / © Getty Images

Нагадаємо, нещодавно королева і король здійснили візит до Австрії, де Її Величність з’явилася у лаконічному чорному костюмі.

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Королева Летиція / © Getty Images Королева Летиція / © Getty Images Королева Летиція / © Getty Images Королева Летиція / © Getty Images Королева Летиція / © Getty Images Королева Летиція / © Getty Images Королева Летиція / © Getty Images Королева Летиція / © Getty Images Королева Летиція / © Getty Images Королева Летиція / © Getty Images Королева Летиція / © Getty Images Королева Летиція / © Getty Images Королева Летиція / © Getty Images Королева Летиція і король Філіпп VI в Японії / © Getty Images