- Дата публікації
-
- Категорія
- Суспільство
- Кількість переглядів
- 72
- Час на прочитання
- 1 хв
У лоферах і жакеті з акцентними ґудзиками: Олена Зеленська відвідала Київщину
Перша леді України відвідала ліцей у Київській області.
Олена Зеленська разом із командою своєї Фундації, послом Австрії в Україні Робертом Мюллером і керівником управління будівлями та нерухомістю землі Нижня Австрія Крістофом Рейтером відвідала один із ліцеїв у Кагарлику на Київщині.
Знімки звідти перша леді опублікувала на своїй сторінці в Instagram.
Вони оглянули укриття, яке відновила та облаштувала Фундація. Дружина президента подякувала іноземним партнерам за допомогу.
Зеленська постала там у новому діловому аутфіті. На ній був темно-синій жакет без коміра й з акцентними металевими ґудзиками, біла сорочка і темі штани вільного крою зі стрілками.
Образ перша леді доповнила чорними лоферами. Волосся вона зібрала у низький пучок, випустивши одне пасмо, зробила макіяж у ніжних відтінках і завершила лук елегантними золотими сережками.
Нагадаємо, Олена Зеленська у чорному костюмі і з цікавою брошкою виступила на концеренції.