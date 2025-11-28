ТСН у соціальних мережах

У лоферах і жакеті з акцентними ґудзиками: Олена Зеленська відвідала Київщину

Перша леді України відвідала ліцей у Київській області.

Олена Зеленська

Олена Зеленська

Олена Зеленська разом із командою своєї Фундації, послом Австрії в Україні Робертом Мюллером і керівником управління будівлями та нерухомістю землі Нижня Австрія Крістофом Рейтером відвідала один із ліцеїв у Кагарлику на Київщині.

Олена Зеленська

Олена Зеленська

Знімки звідти перша леді опублікувала на своїй сторінці в Instagram.

Олена Зеленська

Олена Зеленська

Вони оглянули укриття, яке відновила та облаштувала Фундація. Дружина президента подякувала іноземним партнерам за допомогу.

Олена Зеленська

Олена Зеленська

Зеленська постала там у новому діловому аутфіті. На ній був темно-синій жакет без коміра й з акцентними металевими ґудзиками, біла сорочка і темі штани вільного крою зі стрілками.

Олена Зеленська

Олена Зеленська

Образ перша леді доповнила чорними лоферами. Волосся вона зібрала у низький пучок, випустивши одне пасмо, зробила макіяж у ніжних відтінках і завершила лук елегантними золотими сережками.

Олена Зеленська

Олена Зеленська

Нагадаємо, Олена Зеленська у чорному костюмі і з цікавою брошкою виступила на концеренції.

