У лоферах, сірій сорочці і жилеті з поясом: Олена Зеленська у Норвегії
Перша леді України відвідала у Норвегії медичний заклад, де лікують поранених українських воїнів.
Олена Зеленська відвідала лікарню Уллевол, яка входить до структури Університетської лікарні Осло — найбільшої у Норвегії.
Там перша леді зустрілася з українським воїном, який проходить лікування в закладі у межах програми медичної евакуації. За цією програмою у Норвегії лікується понад 450 українців.
Зеленська також зустрілася з міністром охорони здоров’я та догляду Норвегії Яном Крістіаном Вестре, якому подякувала за медичну допомогу українцям.
Перша леді з’явилася у стильному монохромному образі. На ній був сірий ансамбль, який складався з сорочки, жилета на затин із поясом та широких штанів.
Аутфіт Олена доповнила чорними лоферами на грубій підошві. У неї було укладання з боковим проділом, ніжний макіяж і золоті сережки у вухах.
