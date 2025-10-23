ТСН у соціальних мережах

Суспільство
237
1 хв

У лоферах, сірій сорочці і жилеті з поясом: Олена Зеленська у Норвегії

Перша леді України відвідала у Норвегії медичний заклад, де лікують поранених українських воїнів.

Аліна Онопа
Олена Зеленська

Олена Зеленська / © Instagram Олени Зеленської

Олена Зеленська відвідала лікарню Уллевол, яка входить до структури Університетської лікарні Осло — найбільшої у Норвегії.

Там перша леді зустрілася з українським воїном, який проходить лікування в закладі у межах програми медичної евакуації. За цією програмою у Норвегії лікується понад 450 українців.

Олена Зеленська / © Instagram Олени Зеленської

Олена Зеленська / © Instagram Олени Зеленської

Зеленська також зустрілася з міністром охорони здоров’я та догляду Норвегії Яном Крістіаном Вестре, якому подякувала за медичну допомогу українцям.

Олена Зеленська / © Instagram Олени Зеленської

Олена Зеленська / © Instagram Олени Зеленської

Перша леді з’явилася у стильному монохромному образі. На ній був сірий ансамбль, який складався з сорочки, жилета на затин із поясом та широких штанів.

Олена Зеленська / © Instagram Олени Зеленської

Олена Зеленська / © Instagram Олени Зеленської

Аутфіт Олена доповнила чорними лоферами на грубій підошві. У неї було укладання з боковим проділом, ніжний макіяж і золоті сережки у вухах.

Олена Зеленська / © Instagram Олени Зеленської

Олена Зеленська / © Instagram Олени Зеленської

Нагадаємо, Олена Зеленська у двобортному пальті і зручному взутті прогулялася теравпетичним садом у Києві.

