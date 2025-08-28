- Дата публікації
У Лондоні знайшли капсулу часу принцеси Діани: що в ній було
Понад тридцять років тому Діана, принцеса Уельська, разом із дітьми закопали у лікарні на Грейт-Ормонд-стріт капсулу часу. Нещодавно її розкопали, щоби звільнити місце для будівництва дитячого онкологічного центру.
Понад 30 років капсула була під землею. Дерев’яна скринька, покрита свинцем, була запечатана 1991 року на ознаменування закладки першого каменю будівлі клубу Variety лікарні на Грейт-Ормонд-стріт, яка відкрилася 1994 року для заміни застарілих будівель та клінічних установ, пише The Guardian і публікує знімки.
Тоді двоє дітей, перемігши у конкурсі Blue Peter, обрали 10 предметів, що символізують життя у 90-х і разом із принцесою Діаною створили таку капсулу часу.
Капсулу часу планувалося знайти за «сотні років», але її викопали, щоб звільнити місце для будівництва дитячого онкологічного центру. У ній було знайдено компакт-диск з альбомом Кайлі Міноуг «Rhythm of Love», аркуш переробленого паперу та паспорт, а також колекція британських монет, контейнер із п’ятьма насіннями дерев та голограма сніжинки.
Принцеса Діана стала президенткою дитячої лікарні 1989 року і відвідувала її кілька разів до своєї смерті 1997 року. Вона особисто допомагала дітям обирати предмети для цієї капсули.
Така сама церемонія була проведена 1872 року, під час якої тодішня принцеса Уельська Олександра заклала перший камінь у фундамент лікарні, також запечатавши капсулу часу. Цю капсулу, яка містила фотографію королеви Вікторії, досі не знайдено.