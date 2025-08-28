У Лондоні знайшли капсулу часу принцеси Діани: що в ній було

Принцеса Діана / © Getty Images

Понад 30 років капсула була під землею. Дерев’яна скринька, покрита свинцем, була запечатана 1991 року на ознаменування закладки першого каменю будівлі клубу Variety лікарні на Грейт-Ормонд-стріт, яка відкрилася 1994 року для заміни застарілих будівель та клінічних установ, пише The Guardian і публікує знімки.

Тоді двоє дітей, перемігши у конкурсі Blue Peter, обрали 10 предметів, що символізують життя у 90-х і разом із принцесою Діаною створили таку капсулу часу.

Принцеса Діана в Дитячій лікарні Грейт-Ормонд-стріт у Лондоні, 1991 рік / © Getty Images

Капсулу часу планувалося знайти за «сотні років», але її викопали, щоб звільнити місце для будівництва дитячого онкологічного центру. У ній було знайдено компакт-диск з альбомом Кайлі Міноуг «Rhythm of Love», аркуш переробленого паперу та паспорт, а також колекція британських монет, контейнер із п’ятьма насіннями дерев та голограма сніжинки.

Принцеса Діана стала президенткою дитячої лікарні 1989 року і відвідувала її кілька разів до своєї смерті 1997 року. Вона особисто допомагала дітям обирати предмети для цієї капсули.

Принцеса Діана в Дитячій лікарні Грейт-Ормонд-стріт у Лондоні, 1991 рік / © Getty Images

Така сама церемонія була проведена 1872 року, під час якої тодішня принцеса Уельська Олександра заклала перший камінь у фундамент лікарні, також запечатавши капсулу часу. Цю капсулу, яка містила фотографію королеви Вікторії, досі не знайдено.