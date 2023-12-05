У лосинах та бейсболці: Меган Маркл сфотографували на прогулянці в Монтесіто

Меган Маркл заскочили папараці під час прогулянки за кілька кілометрів від їхнього з принцом Гаррі маєтку в Монтесіто.

Поки в Англії триває фурор з приводу скандалу, пов'язаного з виходом книжки Оміда Скобі, герцог і герцогиня Сассекські не поспішають виступати із заявою і публічно взяти на себе відповідальність за те, що це не вони передавали Скобі імена тих високопоставлених членів королівської родини, які цікавилися кольором шкіри сина пари Арчі, коли Меган була вагітна. І хоча юристи закликають Сасекських не мовчати, Меган і Гаррі продовжують вдавати, що нічого не відбувається.

Меган Маркл із сином Арчі / Фото: Getty Images

Днями 42-річну герцогиню помітили на прогулянці в Санта-Барбарі. Вона була одягнена в чорні легінси, чорну футболку з довгими рукавами та зелену бейсболку та взута у кросівки New Balance. Меган була у сонцезахисних окулярах Krewe, а волосся зібрала в косу.

Видання Daily Mail опублікувало відео із прогулянки герцогині. Схоже, що її супроводжувала охорона. Меган мала невимушений вигляд, втім, як завжди. Герцогиня давно навчилася працювати з пресою і не виключено, що цю "прогулянку" було заплановано, щоб змістити фокус уваги зі Скобі на власне саму Меган.

Зазначимо, Сасекські відмовилися публічно захищати своїх родичів, а видавець книжки Скобі не надав жодних пояснень, як ці імена "королівських расистів" опинилися в пресі. Повідомляється, що Букінгемський та Кенсінгтонський палаци розглядають можливість судового позову.

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