У лососевому і блакитному жакетах: Урсула фон дер Ляєн на фото із Зеленським

Очільниця Єврокомісії поповнила гардероб двома красивими жакетами.
Днями у швейцарському місті Бюргеншток відбувся перший установчий Саміт формули миру президента Володимира Зеленського.
У заході взяла участь президентка Європейської комісії Урсула фон дер Ляєн. Розглянемо її ділові образи на світлинах, де вона зазнімкована разом із українським президентом.
Для своєї появи у перший день саміту очільниця Єврокомісії обрала класичний блакитний твідовий жакет зі срібними ґудзиками і без коміра, який поєднала з чорними штанями.
У другий день саміту Урсула з'явилася у чорних штанях і подовженому двобортному жакеті лососевого кольору, під яким була біла блузка.
Аутфіти політикиня доповнила сережками-цвяшками з чорним камінням, перлинним намистом і золотим годинником.
Володимир Зеленський був одягнений у чорне поло із зображенням герба і штани-карго кольору хакі.
Нагадаємо, Урсула фон дер Ляєн на саміті в Італії постала у жакеті з принтом і сірих штанях.
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