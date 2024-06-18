У лососевому і блакитному жакетах: Урсула фон дер Ляєн на фото із Зеленським

Днями у швейцарському місті Бюргеншток відбувся перший установчий Саміт формули миру президента Володимира Зеленського.

У заході взяла участь президентка Європейської комісії Урсула фон дер Ляєн. Розглянемо її ділові образи на світлинах, де вона зазнімкована разом із українським президентом.

Урсула фон дер Ляєн і Володимир Зеленський / Фото: Associated Press

Для своєї появи у перший день саміту очільниця Єврокомісії обрала класичний блакитний твідовий жакет зі срібними ґудзиками і без коміра, який поєднала з чорними штанями.

Урсула фон дер Ляєн і Володимир Зеленський / Фото: Getty Images

У другий день саміту Урсула з'явилася у чорних штанях і подовженому двобортному жакеті лососевого кольору, під яким була біла блузка.

Урсула фон дер Ляєн і Володимир Зеленський / Фото: Getty Images

Аутфіти політикиня доповнила сережками-цвяшками з чорним камінням, перлинним намистом і золотим годинником.

Володимир Зеленський був одягнений у чорне поло із зображенням герба і штани-карго кольору хакі.

Нагадаємо, Урсула фон дер Ляєн на саміті в Італії постала у жакеті з принтом і сірих штанях.

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