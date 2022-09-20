У лубутенах, колготах і національному халаті: король Бутану на похороні Єлизавети II

Король Бутану разом із дружиною вшанував пам'ять британської монархині.
Державний похорон королеви Єлизавети II у Вестмінстерському абатстві вчора відвідали король Бутану Джігме Кхесар Намг'ял Вангчук і королева Джецун Пема. Вони прибули на жалобну службу разом із імператором Японії Нарухіто та імператрицею Масако.
Король Бутану був одягнений у жалобний національний одяг – ґхо, який складався із чорного халату до колін із червоною підкладкою, білими рукавами та поясу із тканини кера. Його образ доповнили чорні щільні колготи і чорні туфлі з червоною підошвою від Christian Louboutin.
Королева Джецун Пема обрала для жалобного заходу чорну довгу сукню, поверх якої одягла атласну чорну блузку із чорним квітковим принтом. Аутфіт Пема доповнила чорними туфлями і чорним клатчем. Шию вона прикрасила сірим намистом, вуха – лаконічними сережками, а руку –золотим браслетом.
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