У лубутенах, колготах і національному халаті: король Бутану на похороні Єлизавети II

Державний похорон королеви Єлизавети II у Вестмінстерському абатстві вчора відвідали король Бутану Джігме Кхесар Намг'ял Вангчук і королева Джецун Пема. Вони прибули на жалобну службу разом із імператором Японії Нарухіто та імператрицею Масако.

Король і королева Бутану / Фото: Associated Press

Король Бутану був одягнений у жалобний національний одяг – ґхо, який складався із чорного халату до колін із червоною підкладкою, білими рукавами та поясу із тканини кера. Його образ доповнили чорні щільні колготи і чорні туфлі з червоною підошвою від Christian Louboutin.

Король і королева Бутану / Фото: Associated Press

Королева Джецун Пема обрала для жалобного заходу чорну довгу сукню, поверх якої одягла атласну чорну блузку із чорним квітковим принтом. Аутфіт Пема доповнила чорними туфлями і чорним клатчем. Шию вона прикрасила сірим намистом, вуха – лаконічними сережками, а руку –золотим браслетом.

Король і королева Бутану / Фото: Associated Press

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