У луку осінніх відтінків: Зара Тіндалл в красивому вбранні приїхала на захід з королевою Каміллою

Зара Тіндалл / © Getty Images

Реклама

44-річна Зара приїхала на День чемпіонів Аскота на іподромі Аскот, склавши компанію Її Величності королеві Каміллі.

Королева Камілла / © Getty Images

Для нового виходу у світ Зара обрала стильний осінній образ.

Зара Тіндалл / © Getty Images

На ній був темно-синій спідничний костюм від бренду The Fold, доповнила вона його сумкою Aspinal of London кольору марсала, блузкою до тону, замшевими чоботями Dune London, обідком на голові Bee Smith Millinery та сережками-висячками Van Peterson London.

Реклама

Зара зробила лаконічний макіяж та манікюр у колір свого вбрання. Також у неї на пальці сяяла заручальна каблучка і весільна обручка. Раніше ми розповідали про улюблені аксесуари дочки принцеси Анни.

Як наїзниця, Зара Тіндалл рідко пропускає заходи, пов’язані з кіньми.