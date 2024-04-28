У луку від Louis Vuitton: княгиня Шарлін із чоловіком та дітьми сходила на перегони

Він є частиною календаря чемпіонату світу ABB FIA Formula E. Наприкінці перегонів Альбер II вручив кубок переможцю, гонщику Мітчу Евансу, а Шарлін вручила кубок Ніку Кессіді.

Княгиня приїхала на змагання у чорному приталеному жакеті на замку від Louis Vuitton, поєднуючи його з штанами-карго кремового кольору від цього ж бренду та шкіряними туфлями-човниками Louis Vuitton на підборах. У Шарлін була її фірмова зачіска, а чубок вона зачесала на правий бік і зробила натуральний макіяж на обличчі.

Знімками із заходу поділилися в офіційному акаунті княжого подружжя Монако в Instagram.

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Нагадаємо, кількома днями раніше Шарлін із чоловіком та дітьми відвідувала Гамбург. Княже подружжя взяло із собою у закордонну поїздку дітей, що буває вкрай рідко.

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