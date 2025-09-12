ТСН у соціальних мережах

114
1 хв

У луку від улюбленого бренду: елегантна королева Максима приїхала до музею

Королева Нідерландів відкрила оновлений Музей килимів у Генемейдені.

Автор публікації
Ольга Кузьменко
Королева Максима

Королева Максима / © Getty Images

Музей знову відчинив свої двері після реставрації та Максима приїхала на відкриття.

Її Величності провели екскурсію музеєм, а також Максима поспілкувалася з волонтерами та людьми, які займалися реставрацією про розвиток килимової промисловості. Вона також познайомиться з традиційними ремеслами, пов’язаними з килимарством.

Королева Максима / © Getty Images

Королева Максима / © Getty Images

Для нової появи на публіці королева обрала блузку, спідницю та туфлі на підборах від улюбленого бренду Natan Couture. В руках вона тримала маленький замшевий клатч, на голові у неї був крислатий капелюх, волосся зібране в зачіску, а у вухах сережки з діамантами і легкий макіяж на обличчі. Королева також зробила світлий манікюр, а на її пальці виблискувала заручальна каблучка.

Нагадаємо, днями королева Максима з чоловіком королем Віллемом-Олександром відвідали муніципалітети Лелістад, Алмер і Зеволде в південній частині провінції Флеволанд, де Її Величність сяяла в рожевому вбранні також від Natan Couture.

Королева Максима / © Getty Images

Королева Максима / © Getty Images

114
