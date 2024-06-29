У луку з декольте та драпуванням: грецька принцеса Марія-Олімпія на коктейльній вечірці

Дівчина підкреслила фігуру ефектним вбранням. Вона часта гостя на світських заходах.
27-річна принцеса Греції та Данії Марія-Олімпія, яка також за сумісництвом є моделлю та світською левицею, відвідала коктейльну вечірку, влаштовану Вітні та Пітером Гокінгс, Джеммою Кідд та Аркі Бюссон на честь письменниці Плам Сайкс та публікації її нового роману Wives Like Us.
Захід відбувся у Лондоні, а з'явилася принцеса на ньому в образі чорного кольору. Вона поєднала ефектний топ з галтером, драпіруванням та декольте, з асиметричною спідницею, на якій теж було драпування.
Образ Марія-Олімпія доповнила чорним клатчем, босоніжками від Tom Ford та золотим браслетом на руці.
Останнім часом на світських заходах принцеса з'являється винятково у маленьких чорних сукнях. Нещодавно вона справила враження образом у чорному міні з мішурою на показі кутюрної колекції Balenciaga осінь-зима 2024-2025 у Парижі, а також на заході Анни Вінтур Vogue World.
Читайте також:
- Були в капелюхах та гарних сукнях: грецькі принцеси на кінних перегонах в Аскоті
- У мінісукні від Miu Miu: принцеса Марія-Олімпія сяйнула стрункими ногами на фешнзаході
- У сукні з пікантним декольте: принцеса Марія-Олімпія приїхала до Канн